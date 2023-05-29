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Вучич потребовал «вразумить» премьера Косово Курти

Президент Вучич призвал международное сообщество вразумить премьера Косово Курти

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Tomas Tkacik/Andreas Gora/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич обратился к международному сообществу с призывом «вразумить» премьер-министра Косово Альбина Курти с целью стабилизации ситуации в регионе. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к нации, передает ТАСС.

«Я в последний раз повторяю и прошу международное сообщество вразумить Альбина Курти, вразумить его, а не читать нотации бессмысленными заявлениями, давая ему при этом все от либерализации виз до членства в Совете Европы, с учетом того, что даже спустя десять с половиной лет Сообщество сербских муниципалитетов так и не сформировано», — сказал глава государства.

29 мая между сербскими протестующими и силовиками в косовском муниципалитете Звечан начались столкновения. В результате пострадали не менее 50 человек. Они были госпитализированы с травмами от светошумовых гранат, резиновых и боевых пуль.

Ранее Вучич обвинил Курти в стремлении стать такой же фигурой, как президент Украины Владимир Зеленский. Однако такое стремление, по мнению сербского лидера, вскоре приведет к обострению в Косово, так как сербы больше не намерены это терпеть. Он добавил, что премьер Косово ведет себя крайне безответственно.

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