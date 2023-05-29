Вучич: косовский спецназовец открыл огонь по скоплению сербов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовский спецназовец открыл огонь по сербам и ранил одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Представитель спецподразделений косовской полиции ROSU с автоматом Калашникова присел к земле и открыл огонь по сербам, которые отступали», — говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил со срочным обращением к нации в связи с обострением в непризнанном Косове. «В связи с ситуацией в Косове и Метохии президент Республики Сербия Александр Вучич обратится к общественности сегодня, 29 мая 2023 года, в 20:00 [21:00 мск]», — говорится в опубликованном сообщении.

26 мая Вучич привел армию страны в состояние максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово. Отмечалось, что он пошел на этот шаг из-за насилия со стороны полиции Косово в отношении сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

Республика Косово — частично признанное государство, по сербской конституции является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

В 2010 году Международный суд в Гааге признал законным провозглашение независимости Косово — за два года до этого власти республики в одностороннем порядке вышли из-под контроля Белграда. Суд ООН рассматривал вопрос в соответствии с решением Генассамблеи, принятым в ответ на просьбу Сербии.