Путин и Эрдоган провели первый телефонный разговор после переизбрания президента Турции

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого поздравил турецкого лидера с переизбранием на новый срок и обсудил с ним двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщает администрация турецкого президента, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении, Путин в ходе беседы «выразил надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу». Также главы государств договорились о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Анкарой и в региональных вопросах.

Накануне Путин заявил, что победа на выборах Эрдогана стала результатом его работы на посту президента Турции, а наглядным свидетельством поддержки граждан президента республики служат усилия по укреплению суверенитета и проведению независимой внешней политики.

Президент РФ также оценил личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов.