Шольц созвонился с Эрдоганом и позвал его в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Die Zeit. Как заявил пресс-секретарь немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт, в ходе беседы он поздравил турецкого лидера с победой во втором туре выборов главы государства.

«Оба [лидера] согласились подойти к сотрудничеству между правительствами двух стран с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности», — отметил представитель правительства ФРГ.

Как указал Хебештрайт, во время диалога Шольц предложил Эрдогану приехать с официальным визитом в Берлин. Он также добавил, что канцлер ФРГ напомнил турецкому лидеру о тесных связях между Германией и Турцией, не в последнюю очередь как общих союзников в военном союзе НАТО.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир осудил немецких турок за поддержку Эрдогана. По его словам, после победы президента Турции ему жалко многих молодых людей в республике, которые теперь потеряли надежду.