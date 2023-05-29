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В Совфеде рассказали, что переизбрание Эрдогана означает для России

Сенатор Карасин счел позитивной для РФ победу Эрдогана на выборах президента Турции

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Выигрыш действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов главы государства можно считать важным хорошим событием для Москвы, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. В своем Telegram-канале он указал на взаимное уважение между турецким лидером и президентом России Владимиром Путиным.

«Переизбрание Эрдогана — весть для России несомненно позитивная! В политике, как известно, не стоит идеализировать, но взаимное уважение между лидерами наших стран и уже реализуемые масштабные проекты в экономике говорят о многом. В сегодняшних непростых условиях это весьма важно», — написал Карасин.

Как указал сенатор, подобное взаимодействие между главами двух государств имеет важное значение при подходах как к региональным, так и к мировым вопросам.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции с Россией после объявления победы на выборах. По его словам, Путин поднял этот вопрос, когда поздравлял его с переизбранием.

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