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Стало известно, когда в России денонсируют договор с Украиной об Азовском море

Проект о денонсации соглашения России и Украины по Азовскому морю рассмотрят 1 июня

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РИА «Новости»

Госдума рассмотрит законопроект президента России Владимира Путина о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в четверг, 1 июня, сообщает Life со ссылкой на источник.

«Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 1 июня внесенный президентом законопроект о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива», — рассказал источник.

Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне Алексей Журавлев при этом сообщил изданию, что Азовское море, несомненно, является внутренним водоемом России. По его мнению, данный договор устарел и сейчас не может нести никакой законной силы.

«Мы должны следовать юридическому протоколу, как люди, соблюдающие международные правовые нормы, и поэтому 1 июня документ попросту денонсируем, признав то, что уже существует де-факто», — сказал депутат.

24 мая Владимир Путин внес в Госдуму проект, согласно которому договор о сотрудничестве между Россией и Украиной в использовании Азовского моря и Керченского пролива будет денонсирован. Документ был подписан в Керчи в 2003 году Путиным и бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой.

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