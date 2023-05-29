Путин поддержал новое выдвижение Николаева на пост главы Якутии

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, провел встречу с действующим главой Якутии Айсеном Николаевым, на которой поддержал выдвижение этого чиновника на выборы руководителя региона в сентябре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, поддержал и пожелал успехов», — сказал он.

В сентябре 2018 года Айсен Николаев был избран главой Якутии на прямых досрочных выборах, на которых набрал 71,4% голосов избирателей. В текущем году пройдут очередные выборы на пост руководителя республики.

Ранее Путин поддержал выдвижение действующего главы региона Станислава Воскресенского на выборы губернатора Ивановской области.