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Глава ВОЗ встретился с заместителем министра здравоохранения России

Глава ВОЗ Гебрейесус встретился с замминистра здравоохранения России Салагаем

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Wikimedia Commons

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в Twitter, что встретился с заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем на 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

«Встретился с заместителем министра здравоохранения России Олегом Салагаем. Обсудили научную работу ВОЗ, основанную на фактических данных, переезд Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними в Копенгаген, а также работу России по укреплению здоровья матери и ребенка», — написал гендиректор ВОЗ.

Ранее глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что западные страны превращают Всемирную организацию здравоохранения в инструмент обслуживания своих политических интересов.

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