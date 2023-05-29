Политолог рассказала, как повлияет победа Эрдогана на отношения с Россией

Победа действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов означает, что страна будет находить новые возможности для сохранения отношений с Россией. Такое мнение высказала Life политолог и политтехнолог Алена Август.

«Как будут складываться отношения с Россией — ну у нас точно нет явной вражды, есть желание в той сложной ситуации, в которой сейчас оказался весь мир и Россия, в том числе и Турция, найти какие-то способы взаимодействия, сохранить то, что было. Найти возможности как-то вместе запартнериться и в этой сложной ситуации заработать», — отметила эксперт.

По ее мнению, Турция не станет портить отношения с Россией, поскольку россияне составляют значительный поток туристов в страну. Август отметила, что после первого тура выборов граждане стали опасаться ехать в Турцию, что привело к снижению турпотока. Сейчас россияне смогут вновь планировать свой отпуск, что важно и для турецкой стороны, уточнила политолог.

Ранее турагенты, которые сотрудничают с Anex Tour и Pegas Touristik, отмечали, что утром 29 мая спрос на путевки в Турцию у россиян вырос в два-три раза.