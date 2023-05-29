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Американский сенатор Грэм порадовался «гневу» властей РФ из-за его поддержки Украины

Сенатор США Грэм заявил, что крайне рад «гневу» властей России из-за его поддержки Киева

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Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил в своем Twitter, что он крайне рад «гневу» властей РФ из-за его поддержки Украины.

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев путинского режима, приносит мне огромную радость» — написал он в соцсети.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск Линдси Грэма по делу о высказываниях об убийстве россиян.

26 мая офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал кадры его встречи с сенатором США. На видео Линдси Грэм произносил фразы: «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно». Позднее агентство Reuters, которое ознакомилось с полной версией видеоролика, отмечало, что указанные заявления были произнесены в разных частях разговора с Зеленским.

Как сообщалось, глава украинского государства на этой встрече выразил благодарность Грэму за «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».

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