Россия ввела квоты на число сотрудников загранучреждений ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем письменном комментарии заявила, что РФ ввела квоты на число сотрудников загранучреждений ФРГ по принципу взаимности, притом, что Германия сможет сама выбрать, какие сотрудники покинут свои посты. Об этом говорится на сайте министерства.

«С учетом повторяющихся недружественных действий Берлина вполне закономерно, что российская сторона в порядке следования принципу взаимности пошла на ответные меры, которые направлены на восстановление паритета численности загранаппаратов двух стран», — сказано в комментарии, где также указывается, что власти ФРГ должны будут сами решить, кто из их сотрудников в загранучреждениях сохранит свой пост «в пределах квоты».

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва ответит Берлину, если Германия предпримет новые шаги по сокращению российского дипломатического присутствия в этой стране.