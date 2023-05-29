Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в ходе встречи с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне было поручено передать послание, согласованное 27 странами ЕС, о том, что мы сожалеем о решении правительства Грузии принять восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией», — сказал Герчинский.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не вели никаких переговоров с российской стороной о возобновлении авиасообщения. Он отметил, что «Грузинская мечта» и власти, естественно, не возражали против восстановления авиасообщения и отмены виз. «Это возможность для людей не только въезжать в Грузию по суше, или не только через Ереван, а лететь напрямую, и в этом нет ничего плохого», — сказал он.

Каладзе также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров, отметив, что, наверное, его удивило то, что против возобновления полетов протестуют люди, «которые вчера прямо этого требовали и призывали Россию, граждан России, приехать в Грузию, заняться бизнесом».