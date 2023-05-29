Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

Посол ЕС Герчинский выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

close
100%
Shutterstock

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в ходе встречи с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения Тбилиси с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне было поручено передать послание, согласованное 27 странами ЕС, о том, что мы сожалеем о решении правительства Грузии принять восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией», — сказал Герчинский.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не вели никаких переговоров с российской стороной о возобновлении авиасообщения. Он отметил, что «Грузинская мечта» и власти, естественно, не возражали против восстановления авиасообщения и отмены виз. «Это возможность для людей не только въезжать в Грузию по суше, или не только через Ереван, а лететь напрямую, и в этом нет ничего плохого», — сказал он.

Каладзе также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров, отметив, что, наверное, его удивило то, что против возобновления полетов протестуют люди, «которые вчера прямо этого требовали и призывали Россию, граждан России, приехать в Грузию, заняться бизнесом».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях