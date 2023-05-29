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Верховная рада денонсировала соглашение с Белоруссией

Верховная рада денонсировала соглашение с Белоруссией в сфере пенсионного обеспечения

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что украинский парламент принял решение о денонсации соглашения с Белоруссией о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за принятие данного решения проголосовал 301 депутат. Для принятия денонсации нужно 226 голосов народных избранников.

Ранее сообщалось, что представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук заявил в Telegram-канале об одобрении кабмином законопроекта о выходе страны из соглашения с РФ о сотрудничестве при контроле на украинско-российской границе.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что Верховная рада денонсировала на заседании 24 февраля все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море. Депутат отметил, что за денонсацию договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива проголосовали 303 человека. Также депутаты проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества.

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