МИД РФ предупредил об ответе на возможное сокращение числа российских дипломатов в ФРГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит Берлину, если Германия предпримет новые шаги по сокращению российского дипломатического присутствия в этой стране, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Что до намеков германской стороны на возможные новые недружественные шаги по сокращению российского дипломатического и консульского присутствия в ФРГ, то наш ответ в случае их реализации будет неминуемым и весьма чувствительным для Берлина», — сказала дипломат.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщала о том, что Россия сократила предел сотрудников ФРГ в РФ до 350 человек и «нескольким сотням немцев придется покинуть страну». Отмечается, что Российскую Федерацию придется покинуть в том числе дипломатам, учителям и сотрудникам культурного центра имени Гете. Немецкое издание писало, что такой ответ Министерство иностранных дел России приняло на высылку Берлином российских дипломатов.

РИА Новости информировало, что сокращение РФ предела численности сотрудников учреждений Германии в России может быть связано с высылкой российских дипломатов в апреле.