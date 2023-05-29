Польша ввела санкции в отношении 15 россиян

МВД Польши сообщило, что власти республики включили в свой санкционный список 15 граждан России за приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту, передает пресс-служба ведомства.

Как заявило министерство, в перечне есть предприниматели, которые связаны с российским капиталом.

«Это 15 граждан России и 1 белорус», — сказано в сообщении.

29 мая стало известно, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии, в том числе 159 парламентариев, и 15 граждан России.

Отмечается, что белорусы попали в санкционный список в ответ на приговор журналисту международного канала общественного телевидения Польши Polonia, активисту Союза поляков Белоруссии Анджею Почобуту. Белорусский суд 8 февраля приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст.361 УК) и в разжигании вражды (ч.3 ст.130 УК).

365 гражданам Белоруссии запретили въезд на территорию Польши. Также им запретят въезд в Шенгенскую зону

Кроме того, Варшава заморозила активы 20 фирм и 16 человек из Белоруссии, связанных с финансовым сектором Российской Федерации.