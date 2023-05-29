Путин подписал закон о правилах установки камер на дорогах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий установку камер на российских автомобильных дорогах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С 1 сентября 2024 нормы установки дорожных камер будут регулироваться новым федеральным законом, а не ведомственными актами.

В документе уточняется, что камеры видеонаблюдения могут устанавливаться на дорогах с выделенной полосой для общественного транспорта. Также стационарные дорожные камеры можно будет устанавливать на аварийных участках трасс, в местах проведения ремонта, возле пешеходных переходов и перекрестков и в других местах, определяемые ГИБДД.

Кроме того, согласно новому закону, от камеры на расстоянии от 150 метров до 300 метров должен стоять предупреждающий о ней дорожный знак. При этом отмечается, что решение о размещении камер по согласованию с Министерством внутренних дел может приниматься региональными властями либо владельцами автомобильной дороги. Информация о местах их установки будут публиковать на сайте ведомства.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешит органам государственной власти субъектов Российской Федерации вносить в верхнюю палату парламента представления об отзыве своих сенаторов.