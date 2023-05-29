В Госдуме сочли политической игрой разговоры о дефолте в США

Обсуждение угрозы дефолта в США является лишь шоу, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. По его словам, по факту американская валюта все еще существует только за счет интриг и армии государства.

«Разговоры о дефолте в США — это лишь хорошо поставленное шоу и своеобразная политическая игра. В Америке дефолта быть в принципе не может, так как они давно банкроты и вся их бумажная долларовая масса, а сегодня и вовсе ставшая цифровой, является обычным мыльным пузырем, который давно ничем не обеспечен. Вся ликвидность доллара держится исключительно на политических интригах и штыках американской армии», — пояснил Шеремет.

Как указал депутат, американская сторона сохраняет устойчивость своей валюты, в частности, с помощью стран-доноров. Он также добавил, что, к примеру, одним из таких стала Украина, конфликт на территории которой приносят США огромные средства.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти для избежания дефолта.