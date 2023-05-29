Глава Южной Осетии надеется на вхождение республики в состав России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в послании к народу и парламенту выразил надежду, что республика вскоре вступит в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республика Южная Осетия также всецело поддержала вхождение в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Мы рады за наших друзей, что настал исторический момент, когда стремление народа к воссоединению с Россией совпало с геополитической возможностью осуществления этого шага. Надеюсь, недалек тот день, когда придет и черед Южной Осетии», — сказал Гаглоев, подчеркнув, что Россия есть и будет главным союзником Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин и его южноосетинский коллега Алан Гаглоев в рамках телефонного разговора поздравили друг друга с Днем Победы. Президент Южной Осетии пожелал российскому лидеру и многонациональному народу РФ здоровья, благополучия и мирного неба над головой.