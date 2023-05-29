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Дуда заявил о необходимости проверить влияние России на страны Европы

Президент Польши Дуда инициирует создание на уровне ЕС комиссии по исследованию «влияния РФ»

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда инициирует формирование комиссии по изучению «влияния РФ» на страны за Европейского союза. Об этом политик сообщил журналистам, передает WProst.

Польский лидер сообщил, что попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого поставить этот вопрос на Европейском совете, где встречаются ведущие главы стран Европы и принимаются важнейшие решения.

По его словам, такая комиссия должна рассматривать «вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег», которые могли бы иметь место в различных институтах Европы.

Дуда считает, что «российское влияние» в ЕС могло присутствовать при принятии решения о строительстве газопровода «Северный поток». Политик призвал расследовать это.

Ранее сообщалось, что Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год.

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