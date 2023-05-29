Дуда заявил о необходимости проверить влияние России на страны Европы

Президент Польши Анджей Дуда инициирует формирование комиссии по изучению «влияния РФ» на страны за Европейского союза. Об этом политик сообщил журналистам, передает WProst.

Польский лидер сообщил, что попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого поставить этот вопрос на Европейском совете, где встречаются ведущие главы стран Европы и принимаются важнейшие решения.

По его словам, такая комиссия должна рассматривать «вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег», которые могли бы иметь место в различных институтах Европы.

Дуда считает, что «российское влияние» в ЕС могло присутствовать при принятии решения о строительстве газопровода «Северный поток». Политик призвал расследовать это.

Ранее сообщалось, что Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность страны в период с 2007 по 2022 год.