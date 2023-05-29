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Песков прокомментировал перспективу личной встречи Путина и Эрдогана

Песков допустил личную встречу Путина и Эрдогана «в какой-то перспективе»

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами ответил на вопрос, возможна ли личная встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Песков отметил, что встреча Путина и Эрдогана «в какой-то перспективе» может состояться, но конкретное понимание по времени ее проведения отсутствует.

«В какой-то перспективе обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет», — сказал он.

Кроме того, представителю Кремля задали вопрос о возможности поездки российского президента на инаугурацию Эрдогана, который 28 мая победил во втором туре президентских выборов в Турции. Песков указал, что, насколько известно Кремлю, в Турции такая инаугурация не предусмотрена.

«Нам не известно, что в Турции предусмотрена инаугурация с участием зарубежных глав государств, там нет такой практики, если мы правильно понимаем. Пока нет приглашений», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Также Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся информацию о том, что Реджеп Тайип Эрдоган в скором времени планирует поговорить по телефону с Владимиром Путиным. Представитель Кремля отметил, что телефонный разговор пока не значится в графике президента Российской Федерации, однако он, без сомнений, состоится.

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