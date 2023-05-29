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В Кремле оценили возможность ответных мер на денонсацию ДОВСЕ

Песков назвал «неживым механизмом» Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответных шагов на денонсацию Владимиром Путиным Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) последовать не должно.

По словам представителя Кремля, соответствующее соглашение было «неживым механизмом», и при этом не по вине России. Песков отметил, что РФ просто привела ситуацию в соответствие де-факто.

Пресс-секретарь также указал на то, что с другой стороны в области контроля вооружений образуется большой вакуум, который нужно заполнять новыми актами международного права.

«Это в интересе всего мира, но для этого нужно иметь рабочие двусторонние отношения с рядом государств, которые сейчас отсутствуют», — отметил Песков.

В понедельник, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

До этого председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявляла, что денонсация ДОВСЕ не будет нести дополнительных последствий для РФ. Она также отмечала, что попытки стран Запада обвинить России в сломе договоров об архитектуре безопасности в Европе вызывают недоумение.

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