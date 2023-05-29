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Премьер-министр Испании Санчес распустил парламент страны после региональных выборов

Премьер-министр Испании Санчес решил распустить парламент и объявил о выборах 23 июля

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Sergio Perez/Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение о роспуске парламента страны после результатов воскресных региональных выборов. Об этом сообщает издание El Pais.

Санчес также объявил о проведении досрочных всеобщих выборов 23 июля. Как уточняет издание, официально решения о роспуске парламента и назначении выборов будут приняты на внеочередном заседании Совета министров Испании.

«Я только что провел встречу с Его Величеством Королем, в ходе которой я сообщил ему о решении созвать сегодня днем ​​Совет министров для роспуска парламента. Выборы будут проведены в воскресенье, 23 июля, в соответствии со сроками, установленными законом», - заявил Санчес

Премьер Испании также признал поражение своей партии на прошедших региональных выборах. Испанская социалистическая рабочая пария (ИСРП), главой которой является Санчес, проиграла консервативной Народной партии в большинстве автономных сообществ.

В марте премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о перестановках в кабинете министров перед муниципальными выборами.

Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что миру необходимо прислушаться к позиции Китая по поводу конфликта на Украине.

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