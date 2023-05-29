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В МИД Китая рассказали о дальнейшей работе по урегулированию на Украине

МИД КНР: Китай будет укреплять консенсус по Украине после поездки Ли Хуэя

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Liu Zheng/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай по итогам международной поездки спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Евросоюз (ЕС) и Россию продолжит укреплять доверие и консенсус по украинскому кризису со всеми заинтересованными сторонами. Об этом она сказала на брифинге, передает ТАСС.

По словам Мао Нин, на последующем этапе Китай усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, а также будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие.

Дипломат подчеркнула, что КНР внесет вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.

Ранее Ли Хуэй говорил о том, что Китай приложит усилия для политического урегулирования конфликта на Украине.

Китайский дипломат также говорил о том, что Пекин поддержит инициативы европейских стран по украинскому конфликту, которые будут исходить из первопричин кризиса. Он подчеркнул, что позиция КНР по ситуации на Украине является последовательной и отчетливой, заключающейся в содействии политическому урегулированию и мирным переговорам.

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