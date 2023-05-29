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Турецкий эксперт предположил, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу

Аналитик Озер: мэр Стамбула Имамоглу станет новым лидером оппозиции в Турции

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AP

Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать новым лидером оппозиционного блока Турции. Об этом Озер сказал РИА Новости.

Эксперт отметил, что, вероятно, более молодой, популярный и успешный Имамоглу заменит Кемаля Кылычдароглу на посту лидера оппозиции.

«Никого не удивит, что в новый период оппозиция стала чаще использовать азиатские и националистические заявления вместо прозападных. Единственным козырем, оставшимся в руках оппозиции, являются проблемы в экономике и проблема беженцев. Эти вопросы будут часто возникать в следующий период», — отметил аналитик.

Озер указал, что план внешней политики Эрдогана нацелен на то, чтобы соединить турецкий мир. Эксперт отметил, что Турция с потерей экономического могущества и борьбой со своими проблемами может потерять «свое обаяние» для Центральной Азии, однако культурные связи по-прежнему являются большим преимуществом для Анкары.

«Если Анкара сможет облегчить таможенные процедуры с этими тюркоязычными странами и снизить таможенные ставки между собой, ее экономическое и политическое влияние в регионе возрастет», — считает аналитик.

Кроме того, Озер подчеркнул, что жизненно важное значение для устойчивого мира в регионе имеет восстановление дипломатических отношений с Арменией.

«Нормализации двусторонних отношений можно ожидать в течение нескольких месяцев. Одной из важнейших потенциальных проблем для Турции в ближайшее время может стать нестабильность, которая может возникнуть в результате общественных событий внутри Ирана», — пояснил он.

Ранее газета Hürriyet писала, что турецкая оппозиция после поражения ее кандидата во втором туре выборов президента должна сменить руководство своих партий, а также поменять образ мышления.

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