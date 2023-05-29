Турецкий эксперт предположил, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу

Турецкий аналитик Энгин Озер считает, что мэр Стамбула Экрем Имамоглу может стать новым лидером оппозиционного блока Турции. Об этом Озер сказал РИА Новости.

Эксперт отметил, что, вероятно, более молодой, популярный и успешный Имамоглу заменит Кемаля Кылычдароглу на посту лидера оппозиции.

«Никого не удивит, что в новый период оппозиция стала чаще использовать азиатские и националистические заявления вместо прозападных. Единственным козырем, оставшимся в руках оппозиции, являются проблемы в экономике и проблема беженцев. Эти вопросы будут часто возникать в следующий период», — отметил аналитик.

Озер указал, что план внешней политики Эрдогана нацелен на то, чтобы соединить турецкий мир. Эксперт отметил, что Турция с потерей экономического могущества и борьбой со своими проблемами может потерять «свое обаяние» для Центральной Азии, однако культурные связи по-прежнему являются большим преимуществом для Анкары.

«Если Анкара сможет облегчить таможенные процедуры с этими тюркоязычными странами и снизить таможенные ставки между собой, ее экономическое и политическое влияние в регионе возрастет», — считает аналитик.

Кроме того, Озер подчеркнул, что жизненно важное значение для устойчивого мира в регионе имеет восстановление дипломатических отношений с Арменией.

«Нормализации двусторонних отношений можно ожидать в течение нескольких месяцев. Одной из важнейших потенциальных проблем для Турции в ближайшее время может стать нестабильность, которая может возникнуть в результате общественных событий внутри Ирана», — пояснил он.

Ранее газета Hürriyet писала, что турецкая оппозиция после поражения ее кандидата во втором туре выборов президента должна сменить руководство своих партий, а также поменять образ мышления.