Оппозиции Эрдогана дали совет после проигрыша ее кандидата на выборах

Оппозиция Турции после поражения ее кандидата во втором туре выборов президента должна сменить руководство своих партий, а также поменять образ мышления. Так считает обозреватель газеты Hürriyet.

По мнению издания, оппозиция имеет два выхода из тупика.

«Во-первых, они должны сменить руководство своих партий, а затем должны изменить этот образ мышления», — говорится в статье.

При этом газета называет нынешнюю победу Реджепа Тайипа Эрдогана «более важной и сложной» в сравнении с прошлыми победами на выборах.

«Состояние экономики, землетрясение, пандемия. Эрдоган снова победил. Победа в таких условиях — большой успех. Эта победа важнее прошлых побед», — уточняет Hürriyet.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед сторонниками в своей резиденции в Бештепе в Анкаре заявлял, что «грязные игры» в отношении страны потерпели неудачу.

Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции, который состоялся 28 мая, с результатом в 52% голосов.