Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советница Рейгана Масси остерегла США и Россию от шагов к ядерной войне

Экс-советница Рейгана Сюзанн Масси назвала угрозу ядерной войны опасностью для всего мира

close
100%
Кадр из видео/RT en Espanol/Youtube

Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси выразила надежду на то, что нынешние лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут превзойти своих предшественников и попытаются сделать все, чтобы избежать ядерной войны. Об этом она сказала в интервью РИА Новости в честь 35-летия визита Рейгана в Москву для встречи генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым

Масси подчеркнула, что угроза ядерной войны является опасностью для всего мира.

Сюзан Масси также рассказала, что лидеры США и СССР в 1988 году свой разговор начали с темы Бога, и именно экс-советница посоветовала Рейгану выступить с речью в Даниловском монастыре в Москве.

Советника экс-президента США отметила, что как стартовая точка тема христианских ценностей сейчас тоже очень важна. По ее словам, когда Рейган покидал Советский союз, то сообщил журналистам, за успех его визита в эту страну ответственен Горбачев как глава государства.

Масси добавила, что в прежние времена президенты умели вести диалог.

Ранее Масси заявляла, что американцы плохо знают историю и нуждаются в России.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях