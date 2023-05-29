Экс-советница Рейгана Масси остерегла США и Россию от шагов к ядерной войне

Бывшая советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанн Масси выразила надежду на то, что нынешние лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут превзойти своих предшественников и попытаются сделать все, чтобы избежать ядерной войны. Об этом она сказала в интервью РИА Новости в честь 35-летия визита Рейгана в Москву для встречи генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым

Масси подчеркнула, что угроза ядерной войны является опасностью для всего мира.

Сюзан Масси также рассказала, что лидеры США и СССР в 1988 году свой разговор начали с темы Бога, и именно экс-советница посоветовала Рейгану выступить с речью в Даниловском монастыре в Москве.

Советника экс-президента США отметила, что как стартовая точка тема христианских ценностей сейчас тоже очень важна. По ее словам, когда Рейган покидал Советский союз, то сообщил журналистам, за успех его визита в эту страну ответственен Горбачев как глава государства.

Масси добавила, что в прежние времена президенты умели вести диалог.

Ранее Масси заявляла, что американцы плохо знают историю и нуждаются в России.