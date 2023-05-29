ЦТАК: КНДР готова к проведению саммита на высшем уровне с Японией

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сон Гиль заявил, что Пхеньян готов к проведению встречи на высшем уровне с Японией, если Токио перестанет «цепляться за прошлое» и не будет выдвигать обсуждение темы похищенных японских граждан в качестве условия для переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Пак Сон Гиля, если Япония будет стараться найти способы для улучшения отношений и примет новое решение о взаимном признании в соответствии с изменившейся международной обстановкой, то у Пхеньяна не будет причин не проводить встречи между двумя странами.

Северокорейский дипломат сказал, что японский премьер-министр неоднократно выражал желание провести саммит Японии и КНДР без предварительных условий, однако до сих пор непонятно, что именно он действительно хочет получить от этого. Поэтому необходимо серьезно задуматься над тем, почему отношения между странами, несмотря на то, что в XXI веке переговоры на высшем уровне состоялись дважды, только ухудшаются.

Пак Сон Гиль отметил, что, хотя, Токио говорит о саммите без предварительных условий, но фактически он ставит в качестве условий проблему урегулирования похищения японских граждан, которая, на взгляд властей КНДР, уже решена.

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи подчеркнул, что если Япония попытается добиться реализации «несбыточных желаний, используя методы прошлых властей, без лучших предложений и смелого решения изменить историю, то это будет ошибкой и тратой времени». Пак Сон Гиль призвал Японию показать свой положительный настрой не на словах, а на деле.

Ранее сообщалось, что японское правительство обратилось к властям КНДР с призывом отказаться от запуска баллистической ракеты с разведывательным спутником.