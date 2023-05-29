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В Европарламенте заявили, что больше никто не хочет вступления Турции в ЕС

Глава фракции ЕП Вебер: ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз

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Global Look Press

Глава Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер заявил в интервью медиагруппе Funke, что ни ЕС, ни Турция больше не хотят вступления страны в Евросоюз.

«Последние годы показали, что тесное партнерство важно, но полноправного членства Турции в ЕС никто больше не хочет», — цитирует Вебера ТАСС.

Он напомнил, что переговоры о вступлении начались еще в 2005 году, но уже несколько лет практически заморожены. По мнению парламентария, этот процесс необходимо вовсе остановить, так как он в большей степени мешает, чем помогает отношениям ЕС и Турции.

В то же время Вебер отметил, что ЕС нуждается во взаимодействии с Турцией по вопросу Украины, миграции, экономики.

«Сейчас [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган должен немедленно одобрить вступление Швеции в НАТО», — добавил глава ЕНП.

Накануне Эрдоган победил на президентских выборах, набрав 52% голосов.

Ранее Politico писала, что ЕС придется выбирать между Украиной и Турцией в случае расширения объединения.

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