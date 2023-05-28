В Турции объявили о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер объявил о победе действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что после обработки 99,43% Эрдоган набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Также Енер отметил, что в настоящий момент не подсчитаны 809 тыс. голосов, однако они не смогут повлиять на итоговый результат.

«Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал глава ЦИК.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на новый срок.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил «Газете.Ru», что победа действующего Эрдогана на выборах была «ожидаемой».

28 мая Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, говорил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему. Он также спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню «Тем, кто слышит и не слышит».