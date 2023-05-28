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В МИД Австрии заявили о сохранении контактов с Россией

Глава МИД Австрии Шалленберг вновь заявил о наличии контактов с Россией на различных уровнях

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Leonhard Foeger/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена поддерживает контакты с Российской Федерацией на различных уровнях. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Presse.

По его словам, у Австрии есть контакты с Россией на различных уровнях, ведь она «не исчезла с земного шара».

Министр отказался от комментариев по поводу заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Москве с удивлением восприняли прежние высказывания Шалленберга о якобы имеющих место неформальных контактах между двумя странами.

Шалленберг подчеркнул, что отношения двух государств «полностью разрушены», а правительству России «невозможно доверять».

Ранее Шалленберг заявил, что Россия не готова к переговорам по Украине, несмотря на многочисленные заявления Москвы о готовности.

По его мнению, союзники Украины должны продолжить оказывать стране военную, гуманитарную и экономическую поддержку для борьбы за оборону, а также последовательно применять санкции в отношении РФ.

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