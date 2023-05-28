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В Грузии поздравили Эрдогана с победой на президентских выборах

Премьер Грузии заявил о настрое усилить партнерство с Турцией после победы Эрдогана

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Грузинский премьер-министр Ираклия Гарибашвили заявил, что Грузия желает усилить партнерские отношения с Турцией после победы Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Поздравляю президента Турции Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с его убедительным переизбранием в качестве лидера Турции. Турецкий народ высказался, и мы присоединяемся к их празднованию. Мы с нетерпением желаем усилить узы дружбы и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией», — сказано в сообщении.

28 мая Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, говорил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.

Ранее в пресс-службе Кремля заявляли, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил «Газете.Ru», что победа действующего Эрдогана на выборах была «ожидаемой».

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