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Соперник Эрдогана на выборах Кылычдароглу отреагировал на свое поражение

Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал итоги выборов несправедливыми и пообещал бороться

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Dil Toffolo/Global Look Press

Оппозиционный кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу назвал результаты второго тура несправедливыми и пообещал, что продолжит бороться. Об этом сообщает Reuters.

По мнению соперника действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшее голосование было «одним из самых несправедливых периодов в истории».

«Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — подчеркнул политик.

При этом Кылычдароглу полагает, что данные выборы продемонстрировали «волю народа сменить авторитарную власть».

Ранее Эрдоган объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Турции. Он подчеркнул, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.

При этом официальные результаты выборов в Турции пока объявлены не были. По данным ЦИК, которые приводит ТАСС со ссылкой на государственное Анатолийское агентство, Эрдоган получил во втором туре выборов главы государства 51,92% голосов по итогам обработки 99,99% бюллетеней, Кемаль Кылычдароглу отстает от него с 48,08%.

Турецкого президента поздравил с переизбранием президент Российской Федерации Владимир Путин и ряд лидеров других стран.

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Выборы в Турции
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