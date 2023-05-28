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Путин поздравил Эрдогана с переизбранием

Кремль: Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

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Вячеслав Прокофьев/РИА «Новости»

В пресс-службе Кремля заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на новый срок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Путина, победа на выборах Эрдогана стала результатом его работы на посту главы Турции, а наглядным свидетельством поддержки граждан президента республики служат усилия по укреплению суверенитета и проведению независимой внешней политики.

Президент РФ также оценил личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. 

Ранее Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.

До этого стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

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