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Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

Эрдоган объявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершился второй тур выборов президента. Благодарю наш народ за праздник демократии, который он нам подарил. Благодарю также наш народ за то, что на ближайшие пять лет передал нам ответственность за управление страной», — заявил Эрдоган во время выступления в стамбульском районе Кысытлы.

В публикации отмечается, что Эрдоган со своими сторонниками в рамках встречи спел победную песню.

Ранее стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, направил «поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах», сопроводив их совместной фотографией.

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