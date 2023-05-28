Эрдоган получил первые поздравления с переизбранием

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили президента Турции Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган, поздравляю вас с победой и желаю вам успехов на новом посту, чтобы вы привели братский турецкий народ к прогрессу и процветанию, а также укрепили отношения между нашими странами», — написал шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в поздравлении.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, направил «поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах», сопроводив его их совместной фотографией.

К поздравлениям присоединились также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев.

Согласно приведенным государственным информационным агентством Анадолу данным Высшей избирательной комиссии, по итогам обработки около 99% бюллетеней Эрдоган набирает во втором туре выборов президента Турции 52,21% голосов, его конкурент Кемаль Кылычдароглу — 47,79%.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. В первом туре, который состоялся 14 мая, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.