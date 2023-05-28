В ЦИК Турции рассказали, как прошел второй тур президентских выборов

Председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер заявил, что второй тур президентских выборов в Турции завершился, прошел спокойно, проблем не выявлено. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выборы завершились, прошли спокойно. Не зафиксировано неблагоприятных ситуаций», — заявил Йенер.

Ранее Генеральная прокуратура Стамбула заявила, что турецкие силы безопасности задержали пять человек из-за распространения провокационных сообщений в социальных сетях о втором туре выборов президента Турции.

28 мая стало известно, что в Турции начались драки на избирательных участках, одна потасовка в селе Чавушлу попала на видео.

До этого глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщал, что второй тур выборов президента республики проходит без инцидентов. Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане выбирают между Реджепом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. 14 мая действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу набрали 49,5% и 44,88% голосов избирателей соответственно.