В Турции завершили работу избирательные участки на президентских выборах

Избирательные участки во втором туре выборов президента Турции закрылись в воскресенье, 28 мая, в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Голосование в 81 провинции республики проходило без значительных нарушений и происшествий на фоне значительно усиленных мер безопасности.

Как отмечает ТАСС, в 17:01 избирательные комиссии приступили к вскрытию урн. Голоса считают вручную.

В ЦИК Турции подчеркнули, что никаких инцидентов, способных повлиять на исход второго тура президентских выборов, зафиксировано не было.

Второй тур президентских выборов стартовал в Турции утром 28 мая. Граждане республики выбирали между действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Глава ЦИК Турции Ахмет Йенер сообщал, что второй тур выборов президента республики проходит без существенных инцидентов. Он отметил, что ЦИК Турции рассчитывает подсчитать результаты второго тура в более короткие сроки, чем в первом туре, который состоялся 14 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка в Стамбуле, где он голосовал на выборах главы государства во втором туре, раздавал деньги подросткам.

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