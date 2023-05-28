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Новая реформа в Сомали отменяет пост премьер-министра

В Сомали объявили об электоральной реформе, которая отменяет пост премьера республики

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AP

Национальный консультативный совет (НКС) Сомали, объединяющий федеральное и региональное руководство страны, принял решение о проведении кардинальной реформы электоральной системы, которая включает отмену поста премьер-министра республики. Об этом сообщает Garowe Online.

По словам президента Сомали Шейха Мохамуда, правительство призывает общественность поддержать движение к демократизации государства после 33 лет клановой системы управления.

В публикации отмечается, что данную реформу поддержало высшее руководство страны и региональные лидеры. Против высказался штат Пунтленд.

Электоральная реформа, предусматривающая введение принципа «один человек — один голос», будет реализовываться постепенно, сначала она коснется местных выборов 2024 года.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент Сомали Хасан Шейх Махмуд примет участие во втором саммите Россия — Африка в Санкт- Петербурге

До этого спецпредставитель президента России по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов завил, что проведение второго саммита Россия — Африка в июле в Санкт-Петербурге является стратегическим выбором и долгосрочной политикой России по возвращению на континент.

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