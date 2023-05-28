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ФРГ ищет пути соглашения с РФ по количеству дипмиссий

Германия примет шаги для паритета с РФ после решения об ограничении численности дипмиссий

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В посольстве ФРГ в Москве сообщили, что власти Германии собираются предпринять шаги для соблюдения фактического паритета с Россией в вопросе численности дипломатических представительств, передает РИА Новости.

В сообщении напоминается, что введенные Москвой ограничения на максимальную численность сотрудников представительств Германии в России вступают в силу в начале июня и коснутся также сотрудников германских культурных организаций. Там же сообщается, что российское правительство уведомило власти Германии о решении установить предельно допустимое количество сотрудников германских представительств в России, чем значительно ограничит существовавшее долгое время присутствие германских представительств и организаций.

«Учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике», — заявили в посольстве.

Ранее по данным источников в МИД РФ стало известно, что Германия инициировала новое сокращение российского дипломатического присутствия в стране.

До этого издание Focus сообщало, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине. Однако позднее представитель МИД Германии Андреа Зассе не подтвердила сообщения о якобы готовящейся высылке.

Накануне стало известно, что языковые курсы в Петербургском Гете-институте ушли на досрочный летний перерыв.

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