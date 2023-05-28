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В Госдуме ответили поговоркой на слова сенатора США об инвестициях в «смерть русских»

Депутат Шеремет напомнил сенатору США Грэму поговорку о ветре и буре

Американскому сенатору Линдси Грэму стоит вспомнить поговорку ветре и буре. Так ответил член Государственной думы Михаил Шеремет члену Сената США после его слов об «инвестициях в смерть русских», сообщает РИА Новости.

«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их «буря в пустыне», это будет наша буря в Вашингтоне», — заявил депутат.

Он назвал сенатора Линси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского «фриками», отметив, что подобные высказывания лишь «приближают нашу скорую победу».

Ранее бывший депутат Верховной рады Илья Кива назвал заявление американского сенатора Линдси Грэма подтверждением истинных мотивов Вашингтона.

Накануне на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, отметил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

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