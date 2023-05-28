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Ограничение числа сотрудников дипмиссии Германии в РФ вступит в силу в июне

Ограничение числа сотрудников представительств Германии в РФ вступит в силу в июне

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Введенные Россией ограничения на максимальную численность сотрудников представительств ФРГ в России вступают в силу в начале июня текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Германии.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что Россия сократила предел сотрудников ФРГ в РФ до 350 человек и «нескольким сотням немцев придется покинуть страну». Отмечается, что Российскую Федерацию придется покинуть в том числе дипломатам, учителям и сотрудникам культурного центра имени Гете. Немецкое издание писало, что такой ответ Министерство иностранных дел России приняло на высылку Берлином российских дипломатов.

РИА Новости проинформировало, что сокращение Российской Федерацией предела численности сотрудников учреждений Германии в России может быть связано с высылкой российских дипломатов в апреле.

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