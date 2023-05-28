Бывший депутат Верховной рады Илья Кива назвал заявление американского сенатора Линдси Грэма об инвестициях в убийства россиян подтверждением намерений Соединенных Штатов.

«Яркое подтверждение истинных мотивов Вашингтона и роль украинского народа в сегодняшней трагедии - своими жизнями, забирать жизни других», - написал Кива своем Telegram-канале.

Он назвал президента Украины Владимира Зеленского «предателем, которого купил Запад». По мнению экс=-депутата Рады, Зеленский спровоцировал вооруженных конфликт на Украине в интересах западных стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, заявила, что инвестиции США привели ко Второй мировой войне и холокосту.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Грэм сделал опрометчивое заявление. Он предложил американскому сенатору вспомнить судьбы погибших политиков в США — Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Хьюи Лонга, Уэйна Оуэнса, Клементы Карлоса Пинкни.

Ранее Линдси Грэм, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».