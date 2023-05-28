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В МИД России напомнили о словах Джорджа Буша про убийство русских

Захарова вспомнила о словах Буша про убийство русских после заявления сенатора Грэма

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РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма о том, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Вы думаете, что американский сенатор Грэм одинок в своей нацистcкой риторике? Что он уродское исключение?» — написала дипломат.

По словам Захаровой, в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом политик из Соединенных Штатов Джордж Буш однажды заявил, что задачей киевского режима является «убить как можно больше русских».

Она добавила, что американские власти еще многого не раскрывают.

Ранее Линдси Грэм, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

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