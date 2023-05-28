Большинство британцев хотят более тесных связей с ЕС после Brexit

Большинство жителей Великобритании выступают за установление более тесных отношений с Европейским союзом, что свидетельствует о резком изменении общественного мнения после Brexit. Такие данные приводит издание The Guardian.

Социологический опрос, проведенный агентством Focaldata, показывает, что в настоящее время 63% британцев считают, что Brexit создал больше проблем, чем решил. Только 21% опрошенных полагают, что Brexit решил больше, чем создал.

В целом 53% избирателей теперь хотят, чтобы правительство стремилось к более тесным отношениям с ЕС. 14% участников опроса хотят, чтобы Великобритания стала более отдаленной от ЕС.

Опрос проводился после публикации на прошлой неделе официальных данных властей Британии, показывающих, что чистая миграция в Великобританию выросла до нового максимума в более чем 606 тысяч человек в 2022 году, что на 24% больше по сравнению с предыдущим максимумом в 488 тысяч человек в 2021 году, несмотря на заявления правительства о том, что Brexit позволит Великобритании «вернуть контроль» над своими границами.

Также, отмечает издание, появляется все больше свидетельств ущерба, нанесенного экономике Великобритании и ее торговле в результате торговых барьеров после после Brexit, дополнительной бюрократии и затрат экспортеров и импортеров. На прошлой неделе The Guardian опубликовала данные Лондонской школы экономики (LSE), показывающие, что британские домохозяйства заплатили £7 млрд после Brexit, чтобы покрыть дополнительные расходы на импорт продуктов питания из ЕС в результате новых торговых барьеров.

Издание The Independent сообщало, что после выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) цены на продукты питания в королевстве приблизились к историческому максимуму. Стоимость увеличилась в среднем на 25% на фоне кризиса. Бюрократические ограничения, связанные с Brexit, привели к повышению стоимости некоторых видов потребительских товаров в Британии на 46%.