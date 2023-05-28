Президент Азербайджана рассказал о возможности сближения страны с ЕАЭС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет табу в вопросе сближения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Он отметил, что Азербайджан проявляет интерес к сближению с организацией, передает телеканал «Россия 1».

«Каких-то табу в рамках сближения у нас нет. Опять же все будет исходить из конкретной ситуации, связанной с мировой экономикой и экономическим положением Азербайджана. Поэтому все покажет будущее», — сказал Алиев.

По его словам, факт участия в саммите ЕАЭС говорит об интересе к данной структуре

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехсторонней обсудит разблокирование транспортного сообщения на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что решение этих вопросов пойдет на пользу Армении и Азербайджану и в урегулировании сложившейся ситуации, по словам президента РФ, заинтересовано большое количество государств. Кроме того, глава государства поблагодарил Пашиняна за согласие принять участие в саммите ЕАЭС в Москве вместе с Алиевым.