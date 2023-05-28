Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев ответил сенатору Грэму на его слова об удачных «инвестициях» в убийства русских

Медведев напомнил судьбу Роберта Кеннеди после слов сенатора Грэма об убийстве русских

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму на его слова об «инвестициях в смерть русских», напомнив про судьбу убитого Роберта Кеннеди.

Он отметил, что Грэм сделал опрометчивое заявление о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских.

«Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в Telegram.

Медведев предложил Грэму вспомнить судьбы погибших американских политиков — Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Хьюи Лонга, Уэйна Оуэнса, Клементы Карлоса Пинкни.

Ранее Линдси Грэм, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Сенатор Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе, как и его брат — 35-й президент США Джон Кеннеди пятью годами ранее.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях