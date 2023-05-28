Медведев ответил сенатору Грэму на его слова об удачных «инвестициях» в убийства русских

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил американскому сенатору Линдси Грэму на его слова об «инвестициях в смерть русских», напомнив про судьбу убитого Роберта Кеннеди.

Он отметил, что Грэм сделал опрометчивое заявление о том, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских.

«Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в Telegram.

Медведев предложил Грэму вспомнить судьбы погибших американских политиков — Роберта Кеннеди, Джона Мильтона Эллиотта, Хьюи Лонга, Уэйна Оуэнса, Клементы Карлоса Пинкни.

Ранее Линдси Грэм, беседуя с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Сенатор Роберт Кеннеди был убит 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе, как и его брат — 35-й президент США Джон Кеннеди пятью годами ранее.