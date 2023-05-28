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В Кремле сообщили о попытках Запада воздействовать на Россию

Песков заявил, что странами Запада ведется война против России по всем фронтам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Странами Запада во всех сферах осуществляется война против России, утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас оппоненты РФ пытаются посягать даже на то, что раньше считалось святым.

Как добавил пресс-секретарь российского главы государства, можно наблюдать, как Запад продолжает рушить «незыблемые» основы во многих сферах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Запад ввести санкции в отношении Украины после угроз президенту РФ Владимиру Путину.

Также президент Сербии Александр Вучич утверждал, что Запад надоел своим требованием ввести антироссийские санкции.

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Санкции против России
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