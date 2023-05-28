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В ЮАР расследуют сообщения США о поставках оружия в Россию

Президент ЮАР создал комиссию для расследования утверждений США о поставках оружия в РФ

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Jerome Delay/AP

Президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил комиссию для расследования утверждений США о том, что в прошлом году российский корабль загрузил оружие с военно-морской базы недалеко от Кейптауна. Об этом говорится в заявлении офиса президента ЮАР, сообщает Reuters.

«Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений, степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки», — говорится в заявлении.

Комиссия, в которую входят три человека, должна установить, кто знал о прибытии грузового судна, о его грузе, а также о том, «были ли соблюдены конституционные, юридические или иные обязательства в связи с прибытием грузового судна».

Члены комиссии должны закончить расследование за шесть недель. Ожидается, что президент получит окончательный отчет в течение двух недель после завершения расследования.

Посол США в ЮАР Рубен Бригети ранее заявил, что российский корабль, пришвартованный в декабре прошлого года к военно-морской базе Саймонстаун, взял на борт оружие из ЮАР. Южная Африка отрицает эти обвинения. Правительство ЮАР потребовало встречи с послом США Рубеном Бригети после того, как он публично обвинил Преторию в поставках оружия России.

Обвинения вызвали дипломатический скандал между США, ЮАР и Россией и поставили под сомнение беспристрастную позицию ЮАР по украинскому конфликту. Власти ЮАР утверждают, что они занимают «антивоенную» позицию.

Издание Financial Times писало, что в Вашингтоне недовольны послом, публично обвинившим ЮАР в поставках оружия России.

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