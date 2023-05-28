Алиев заявил, что препятствий для заключения мирного договора с Арменией почти не осталось

Серьезных препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном почти не осталось. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС

По его словам, мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем. «Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось», - сказал он на встрече с жителями Лачинского района.

Алиев добавил, что подписание мирного договора произойдет, если Ереван «вновь не изменит свою позицию».

Ранее Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

В МИД Армении опровергли информацию о том, что подписание мирного договора между Ереваном и Баку планируется в Кишиневе. Армянская сторона будет готова подписать документ, когда будут уточнены все принципиальные вопросы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в настоящее время сложно спрогнозировать подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.