Захарова оценила слова американского сенатора про убийства россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одна из «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Так она прокомментировала слова американского сенатора Линдси Грэма, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что «русские умирают», и США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Свою позицию дипломат высказала в своем Telegram-канале.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту», — написала Захарова.

По ее словам, «миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима».

Также Захарова привела список американских компаний, которые сотрудничали в разные годы с Третьим рейхом.

Ранее сенатор конгресса Соединенных Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — отрывок с этим заявлением опубликовала пресс-служба украинского президента.

Зеленский выразил благодарность Грэму за встречу, «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».