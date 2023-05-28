Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова оценила слова американского сенатора про убийства россиян

Захарова ответила сенатору Грэму, что инвестиции США привели к Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одна из «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту. Так она прокомментировала слова американского сенатора Линдси Грэма, который на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что «русские умирают», и США «еще никогда не тратили деньги так удачно». Свою позицию дипломат высказала в своем Telegram-канале.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту», — написала Захарова.

По ее словам, «миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима».

Также Захарова привела список американских компаний, которые сотрудничали в разные годы с Третьим рейхом.

Ранее сенатор конгресса Соединенных Штатов от штата Южная Каролина Линдси Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США при встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — отрывок с этим заявлением опубликовала пресс-служба украинского президента.

Зеленский выразил благодарность Грэму за встречу, «неколебимую позицию и вклад в усиление оборонных возможностей Украины».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях